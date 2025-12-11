Министр: освободим фермеров от дорожных сборов - не хватит денег на ремонт дорог
Поправки к Закону о пошлинах за пользование автомобильными дорогами, включая продление льгот для фермеров, приведут к нехватке около 3,9 млн евро на реконструкцию дорог, заявил министр сообщения Атис Швинка.
В четверг в интервью Latvijas Radio министр сообщения Атис Швинка сообщил, что в результате планируемых поправок к Закону о пошлинах за пользование автомобильными дорогами, в том числе из-за продления срока освобождения фермеров от уплаты дорожного сбора, образуется нехватка средств в размере приблизительно 3,9 миллиона евро.
Он отметил, что поступления от виньеток предназначены для восстановления конкретных участков автомобильных дорог, включая Лиепайское шоссе, участок Елгавского шоссе у Олайне, а также обновление нескольких отрезков дороги Тинужи-Кокнесе.
Согласно аннотации к поправкам в закон, планируется ежегодно получать доходы от дорожного сбора в размере 58,785 миллиона евро. Однако после внесения запланированных изменений, включая продление льгот для фермеров, по словам Швинки, возникнет недостача в 3,9 миллиона евро. «Да, это оказывает влияние до 3,9 миллиона евро. Я разговаривал с Министерством финансов. Мы ищем другие источники, чтобы компенсировать эту разницу», — сказал Швинка.
Ранее сообщалось, что президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал Сейм повторно рассмотреть закон об увеличении дорожных пошлин для грузовых автомобилей, указав на отсутствие анализа влияния на экономику и обеспокоенность предпринимателей.