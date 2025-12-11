Министр: освободим фермеров от дорожных сборов - не хватит денег на ремонт дорог

Согласно аннотации к поправкам в закон, планируется ежегодно получать доходы от дорожного сбора в размере 58,785 миллиона евро. Однако после внесения запланированных изменений, включая продление льгот для фермеров, по словам Швинки, возникнет недостача в 3,9 миллиона евро. «Да, это оказывает влияние до 3,9 миллиона евро. Я разговаривал с Министерством финансов. Мы ищем другие источники, чтобы компенсировать эту разницу», — сказал Швинка.