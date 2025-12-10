Латвийским рыбакам придумали новую обязанность. Что надо знать?

"Электронный учет уловов обеспечит более точные данные о вылове рыбы при любительской рыбалке и подводной охоте в прибрежных морских водах, которые необходимы для принятия научно обоснованных и устойчивых решений по управлению рыбными ресурсами. Эти данные позволят лучше оценить влияние пользователей ресурсов на конкретные виды рыб, дадут важную информацию о состоянии их популяций и тенденциях изменений, а также будут способствовать лучшему пониманию и ответственности общества за сохранение рыбных ресурсов", - говорится в сообщении правительства.