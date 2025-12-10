"Нас здесь вообще не хотят": вслед за россиянами денежным санкциям подвергли и живущих в ЕС белорусов

Эту новость СМИ комментируют так. Гражданин Беларуси не может открыть счёт в Bank Polski без действующего вида на жительство. А Bank Polski — это теперь единственный банк, который обслуживает белорусов. Без банковского счёта работодатель не может выплачивать официальную зарплату. При этом без зарплаты прожить в Польше полгода (а иногда и год, и два) до получения вида на жительство могут себе позволить единицы.