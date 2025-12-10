Иллюстративное фото.
"Нас здесь вообще не хотят": вслед за россиянами денежным санкциям подвергли и живущих в ЕС белорусов
Bank Polski предупредил, что из-за санкций, введённых Евросоюзом в середине октября, больше не будет открывать счета гражданам Беларуси без польских видов на жительство. Об этом сообщают белорусские СМИ.
Эту новость СМИ комментируют так. Гражданин Беларуси не может открыть счёт в Bank Polski без действующего вида на жительство. А Bank Polski — это теперь единственный банк, который обслуживает белорусов. Без банковского счёта работодатель не может выплачивать официальную зарплату. При этом без зарплаты прожить в Польше полгода (а иногда и год, и два) до получения вида на жительство могут себе позволить единицы.
«Получается, нас здесь вообще не хотят», — делает вывод белорусская специалистка по релокации. И добавляет, что за последние три дня «устала и заметно похудела».
Ограничения затронут и тех белорусов, которые открыли счета 24 октября 2025 года и позже: им грозят отключением интернет-банкинга, быстрых переводов и блокировкой карт.