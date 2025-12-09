Заработал - получай до конца жизни: полицейские собираются спорить с государством в Конституционном суде

Аугустанс заявил, что профсоюз планирует оспорить этот порядок в КС, поскольку считает, что принцип должен заключаться в том, что если человек работал и заработал причитающееся ему вознаграждение, то он имеет право получать его до конца жизни. По его мнению, это соответствовало бы принципу справедливого вознаграждения, закрепленному в Конституции. Аугустанс пояснил, что профсоюз не критикует идею повышения пенсионного возраста, поскольку не возражает против нее в целом. Однако, по его словам, основные проблемы в деталях, которые профсоюз все еще оценивает и в настоящее время собирает информацию, чтобы определить, как действовать в случае возможных дальнейших споров. Аугустанс добавил, что подготовка заявки займет не менее двух-трех месяцев.