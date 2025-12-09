Недалеко от Латвии намерены создать крупнейший центр по приему сжиженного природного газа

По оценкам Bloomberg, Польша может поставлять СПГ соседям без выхода к морю, таким как Чехия, Словакия или Венгрия. Варшава поставляет американский СПГ на Украину и уже ведет переговоры со Словакией, чтобы снабжать ее топливом из США. Польша хочет воспользоваться сокращением поставок российского газа в Европу, поясняет Bloomberg.