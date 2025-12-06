PTAC предупреждает: новогодние фигурки для литья могут быть опасны
По мере приближения новогодних праздников Центр защиты прав потребителей (PTAC) обращает внимание жителей Латвии на риски, связанные с популярной традицией — литьем новогодних фигурок. Главная проблема — изделия, содержащие повышенное количество свинца.
Свинец является токсичным тяжелым металлом, способным вызвать серьезные нарушения здоровья как у детей, так и у взрослых. Металл накапливается в организме, и даже небольшое его количество может привести к проблемам с развитием и нервной системой у детей, а у взрослых — к нарушениям работы нервной, сердечно-сосудистой и репродуктивной систем.
Особую опасность представляет сам процесс литья: при нагревании свинец испаряется, и его пары легко вдыхаются, что особенно опасно в закрытых помещениях. Кроме того, плавленный материал часто используется дома, в том числе в присутствии детей, что увеличивает риск контакта с токсичным металлом.
PTAC напоминает, что товары, содержащие 0,05% свинца или более, запрещены к продаже. Производители и продавцы обязаны обеспечить соответствие продукции требованиям безопасности и указывать всю необходимую информацию о товаре.
PTAC призывает потребителей:
- тщательно оценивать необходимость покупки и использования таких товаров;
- рассмотреть более безопасные альтернативы для новогодних развлечений;
- не допускать попадания потенциально опасных изделий в руки детей и в их окружение.
PTAC продолжит контроль безопасности товаров на рынке и призывает потребителей сообщать о подозрительных или опасных изделиях.