PTAC предупреждает: новогодние фигурки для литья могут быть опасны

Свинец является токсичным тяжелым металлом, способным вызвать серьезные нарушения здоровья как у детей, так и у взрослых. Металл накапливается в организме, и даже небольшое его количество может привести к проблемам с развитием и нервной системой у детей, а у взрослых — к нарушениям работы нервной, сердечно-сосудистой и репродуктивной систем.