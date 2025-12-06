Приходить со своим матрасом? Латвийский онкоцентр отремонтируют, но деньги на оборудование пока не нашли
Латвийский онкологический центр получит новые помещения после реконструкции стоимостью 68 млн евро, но остаётся нерешённым вопрос финансирования медицинского оборудования на сумму более 12 млн евро.
Латвийский онкологический центр (ЛОЦ) наконец-то получит современные и отремонтированные помещения. Правительство выделило свыше 68 млн евро на завершение реконструкции центра - этого удалось добиться совместными усилиями врачей и пациентов. Теперь беспокойство связано с тем, что помещения будут, а денег на оборудование пока нет, сообщает Lsm.lv.
Временный переезд ЛОЦ в Гайльэзерс станет крупнейшим в истории латвийских больниц: он затронет более 300 пациентов и 900 сотрудников. "Я рад, что в последний момент нам повезло: этот год предвыборный, и все политические силы нашли деньги на ремонт", - отметил руководитель Онкохирургической клиники ЛОЦ Арманд Сивиньш.
Еще весной врачи и пациенты поднимали тревогу из-за того, что реконструкция может быть приостановлена из-за нехватки средств. Общая стоимость ремонта составляет около 68 млн евро, которые уже выделены. Однако в финансирование не включены медицинские установки и другое оборудование.
"То есть ЛОЦ отремонтируют, а коек, мониторов, операционных столов и так далее - нет. Пациент же не может зайти в пустую палату со своим матрасом", - пояснил Сивиньш.
У больницы составлен полный список оборудования, необходимого для операционного блока, отделения интенсивной терапии и остальных отделений стационара, общей стоимостью более 12 млн евро. В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что времени на поиск средств еще достаточно. "Возможно, появятся остатки финансирования отрасли здравоохранения или других сфер. Даже если не удастся решить вопрос в рамках текущего периода, с 2028 года начинается новый цикл планирования фондов", - пояснил заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин.