Приходить со своим матрасом? Латвийский онкоцентр отремонтируют, но деньги на оборудование пока не нашли

У больницы составлен полный список оборудования, необходимого для операционного блока, отделения интенсивной терапии и остальных отделений стационара, общей стоимостью более 12 млн евро. В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что времени на поиск средств еще достаточно. "Возможно, появятся остатки финансирования отрасли здравоохранения или других сфер. Даже если не удастся решить вопрос в рамках текущего периода, с 2028 года начинается новый цикл планирования фондов", - пояснил заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин.