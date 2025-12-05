Живущих в ЕС россиян снова наказали - теперь меры касаются их банковских карт
Россияне, живущие в Евросоюзе, рассказали, что не смогли пополнить свои счета в онлайн-банке Revolut с банковских карт, выпущенных в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, сообщает проект Oninvest, которому известно о пяти таких случаях. Об этом пишет "Медуза".
Во всех этих случаях клиенты Revolut получали отказ в переводе денег с пояснением, что «карта пополнения больше не поддерживается». При этом ни один из банков, с чьих карт пользователи пытались осуществить перевод, не находится под санкциями.
В службе поддержки Revolut клиентам из России, которые общались с Oninvest, сообщили, что с 1 декабря банк не может обрабатывать операции пополнения счета с карт, выпущенных в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, для пользователей, проживающих в ЕС.
Объясняя отказ, в Revolut сослались на собственные правила и изменения в политике комплаенса международных платежных систем, которой банк обязан следовать.
В рамках этих изменений платежные системы отнесли некоторые страны к категориям высокого риска для операций пополнения счета с карты, пишет Oninvest. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан попали в число таких стран, следует из переписок клиентов со службой поддержки Revolut.
Пользователи также не смогли пополнить свои счета Revolut из мобильных приложений банков стран СНГ: при попытке совершить транзакцию банковские приложения выдавали ошибку.
Россияне начали массово оформлять карты в других странах, в том числе Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, в 2022 году — после приостановки работы Visa и Mastercard в России.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что платежный сервис Wise уведомил пользователей из России и Беларуси о временной блокировке их карт до того, пока не будет подтверждено их гражданство или вид на жительство в странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии.