Глава SEPLP призвала слушателей закрывающегося ЛР4 переходить на латышские радиостанции

Глава Совета высказала свое мнение и по поводу прекращения вещания в эфире Латвийского радио 4: «Последние 30 лет у нас существовало двухобщинное общество, мы жили в двух разделённых пространствах. В какой-то момент это должно было прекратиться. Российская агрессия против Украины в 2022-м году побудила наконец-то принять это решение. Мы все живём в одной стране, у нас общие проблемы и интересы, и мы должны общаться в едином пространстве. Когда мы разделены, то друг друга до конца не понимаем».