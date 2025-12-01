LSM уволит 36 сотрудников из-за отказа от русскоязычного вещания
В результате структурных изменений в LSM, включая отказ от русскоязычного вещания, уволят 36 сотрудников. Русскоязычный контент станет только цифровым, и 70% материалов будут переводами с латышского.
В результате структурных изменений в общественном СМИ "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM), которые в том числе предусматривают отказ от вещания на русском языке, трудовые отношения будут прекращены с 36 сотрудниками медиакомпании, сообщила агентству ЛЕТА руководитель по корпоративной коммуникации LSM Райна Анна Лочмеле.
Одно из стратегических направлений развития LSM предусматривает, что с 2026 года портал lsm.lv станет единой новостной платформой на латышском языке с возможностью выбора других языков.
Лочмеле подчеркнула, что это важный шаг в переходе к мультимедийной редакции и создания преимущественно цифрового контента. Материалы на английском, украинском и русском языках будет создавать единая редакция на основе единых критериев.
Структурные изменения, включая закрытие Латвийского радио 4 и изменения в русскоязычном контенте LSM, являются частью реализации данной стратегии. "Они предусматривают объединение функций, сокращение дублирования, более эффективное использование ресурсов и единую модель создания контента на всех языках", - пояснила Лочмеле.
LSM предложил 28 рабочих мест сотрудникам, ранее работавшим над созданием контента на русском языке: 19 связаны с содержанием русскоязычного раздела портала lsm.lv, восемь - с созданием мультимедийного контента, одно - с созданием контента на украинском языке.
Русскоязычный контент LSM будет только цифровым и интегрированным в общий редакционный поток. Портал lsm.lv будет предлагать важнейшую информацию на иностранных языках, в том числе английском, украинском и русском. Планируется, что около 70% материалов будут адаптацией с латышского языка, 25% составят оригинальный контент и аудиовизуальный формат, 5% - комментарии и мнения об актуальных процессах в обществе. Особое внимание будет уделено оригинальным материалам на культурные и исторические темы.
По словам Лочмеле, с 2026 года значительный вклад в работу внесет и новая редакция LSM в Латгале, которая будет предлагать материалы на латышском, русском и латгальском языках о жизни региона. Редакция будет работать в новой мультимедийной студии в Даугавпилсе, а также в существующей студии Латвийского радио в Резекне.