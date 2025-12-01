LSM уволит 36 сотрудников из-за отказа от русскоязычного вещания

Русскоязычный контент LSM будет только цифровым и интегрированным в общий редакционный поток. Портал lsm.lv будет предлагать важнейшую информацию на иностранных языках, в том числе английском, украинском и русском. Планируется, что около 70% материалов будут адаптацией с латышского языка, 25% составят оригинальный контент и аудиовизуальный формат, 5% - комментарии и мнения об актуальных процессах в обществе. Особое внимание будет уделено оригинальным материалам на культурные и исторические темы.