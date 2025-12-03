Витенбергс в шоке: на местных россиян латвийская медицина тратит в 10 раз больше, чем на "заграничных" латышей

Он считает, что сохранение доступа к медицинским услугам — один из способов поддерживать связь с латышами, уехавшими работать в другие страны. По его словам, это может повысить шансы на их возвращение в Латвию. При этом в отношении российских граждан политик настроен резко. Он отмечает, что многие из них не подтвердили свою лояльность Латвии, не оформляют гражданство, но продолжают пользоваться теми же медуслугами, что и граждане Латвии. Более того, значительная часть из них, по мнению Витенбергса, на выборах в России голосует за Владимира Путина.