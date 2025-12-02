Жители Латвии бросились делать вклады в третий пенсионный уровень, чтобы получить максимум выгоды
Именно в последние месяцы года латвийцы становятся особенно активными, увеличивая взносы на третий пенсионный уровень. В этом году взносы возросли более чем на 40 %. Причина — возможность получить большую компенсацию по подоходному налогу с населения (ПНН) уже в следующем году. Об этом напоминает руководитель Luminor по управлению активами и пенсионными продуктами Атис Круминьш.
Компенсация по ПНН за 2025 год стала больше
С этого года у жителей Латвии появилась дополнительная мотивация: ставка ПНН увеличена до 25,5 %. А значит — и возможная сумма возврата с внесённых взносов стала больше. Как отмечают специалист, именно это подталкивает людей активнее делать взносы под конец года. Хотя, разумеется, оптимальный вариант — распределять накопления равномерно в течение всего года.
Важно помнить: вернуть налог можно только с суммы, не превышающей 10 % от годовой брутто-зарплаты и не более 4000 евро — вместе с платежами по накопительному страхованию жизни, если такие есть. Средний ежемесячный взнос в третий уровень, по данным Luminor, составляет около 65 евро. Например, если за год внесено 780 евро, можно получить обратно почти 200 евро. Те же, кто доводит годовую сумму до максимума, могут вернуть значительно больше.
Как получить налоговый возврат
Получить компенсацию можно начиная с 1 марта, подав годовую декларацию о доходах. И что важно — никаких дополнительных документов теперь предоставлять не нужно: данные о взносах автоматически поступают в Службу государственных доходов. А если декларации за предыдущие годы не подавались, это можно сделать задним числом за три последних периода и вернуть деньги, которые иначе просто остались бы невостребованными.