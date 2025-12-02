Жители Латвии бросились делать вклады в третий пенсионный уровень, чтобы получить максимум выгоды

Важно помнить: вернуть налог можно только с суммы, не превышающей 10 % от годовой брутто-зарплаты и не более 4000 евро — вместе с платежами по накопительному страхованию жизни, если такие есть. Средний ежемесячный взнос в третий уровень, по данным Luminor, составляет около 65 евро. Например, если за год внесено 780 евро, можно получить обратно почти 200 евро. Те же, кто доводит годовую сумму до максимума, могут вернуть значительно больше.