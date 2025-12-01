Кая Каллас назвала текущую неделю решающей для переговоров по Украине

Как сообщалось, в воскресенье во Флориде встретились делегации США и Украины, а во вторник в Москве запланирована встреча специального представителя президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Стороны обсуждают возможный мирный план. Предложенный США план из 28 пунктов в своей первоначальной версии был очень благоприятен для России. В нем от Украины требовалось отдать России оккупированные территории, а также те территории, которые Россия вообще не захватила. От Киева также требовалось обязательство никогда не вступать в НАТО и сократить армию. На переговорах представителей США, Украины и Европы в Женеве неделю назад американский план был изменен с большим учетом позиции Украины. Однако агентство Bloomberg отмечает, что переговоры по-прежнему тормозят те же препятствия, что и раньше.