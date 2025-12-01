Кая Каллас назвала текущую неделю решающей для переговоров по Украине
Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что текущая неделя может стать решающей для дипломатии по урегулированию войны в Украине после переговоров США и Украины на выходных.
Мирные усилия по прекращению начатой Россией войны против Украины после переговоров США и Украины на прошлых выходных могут выйти на решающий этап, заявила в понедельник верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас. "Эта неделя может стать решающей для дипломатии", - заявила журналистам в Брюсселе Каллас, прибывая на встречу министров обороны стран-членов ЕС.
"Вчера мы слышали, что переговоры в США были трудными, но продуктивными", - отметила президент ЕК, добавив, что в понедельник у нее запланированы переговоры с министрами иностранных дел и обороны Украины.
Каллас вновь выразила позицию ЕС о том, что блок должен усилить давление на Россию, установив новые санкции против Москвы и договорившись о том, что замороженные ЕС российские активы будут доступны Киеву в качестве кредита. Она также призвала оказать дополнительную военную, финансовую и гуманитарную поддержку, чтобы Украина "смогла выстоять и превзойти Россию".
Одним из спорных вопросов, который обсуждается между Вашингтоном и Киевом, являются возможные ограничения численности вооруженных сил Украины в будущем. Каллас отвергла эту идею, подчеркнув, что "российская армия - это то, что на самом деле создает риск для всех". "Если российская армия будет большой, если ее военный бюджет будет таким же большим, как сейчас, они захотят использовать ее снова", - предупредила она.
Каллас уклонилась от вопроса о том, доверяет ли она способности администрации США найти хорошее решение для Украины.
"Украинцы там одни. Если бы они были вместе с европейцами, они, безусловно, были бы намного сильнее. Но я верю, что украинцы будут отстаивать свои интересы сами", - заявила она.
Как сообщалось, в воскресенье во Флориде встретились делегации США и Украины, а во вторник в Москве запланирована встреча специального представителя президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Стороны обсуждают возможный мирный план. Предложенный США план из 28 пунктов в своей первоначальной версии был очень благоприятен для России. В нем от Украины требовалось отдать России оккупированные территории, а также те территории, которые Россия вообще не захватила. От Киева также требовалось обязательство никогда не вступать в НАТО и сократить армию. На переговорах представителей США, Украины и Европы в Женеве неделю назад американский план был изменен с большим учетом позиции Украины. Однако агентство Bloomberg отмечает, что переговоры по-прежнему тормозят те же препятствия, что и раньше.
Ранее Кая Каллас заявила: "За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, на некоторые из них – даже три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. Поэтому в любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться от российской стороны прекращения агрессии навсегда и не допустить изменения границ силой".