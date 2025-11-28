Кая Каллас: "За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран"

Кая Каллас подчеркнула, что гарантии безопасности для Украины не меняют главного факта: настоящей угрозой является страна-агрессор Россия. Верховный представитель ЕС привела впечатляющую статистику: Россия напала более чем на 19 стран. "За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, на некоторые из них – даже три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. Поэтому в любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться от российской стороны прекращения агрессии навсегда и не допустить изменения границ силой", – подчеркнула Каллас.