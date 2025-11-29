Травматология Риги переполнена: гололед превратил улицы в конвейер ушибов
Из-за скользких улиц в приемное отделение Травматологической и ортопедической больницы сегодня наблюдается наплыв пациентов.
Там отмечают, что увеличилось количество травм, полученных на льду, особенно в области кистей рук, лодыжек, коленных суставов, бедер и тазобедренных суставов. Чаще всего это переломы, растяжения связок и ушибы. Травмы в основном получены при падениях вне дома, главным образом из-за скользких улиц.
В больнице подчеркивают, что травмы на льду особенно опасны для пожилых людей, так как связаны с риском переломов бедренной кости и тазобедренного сустава. Больница призывает людей старшего возраста оставаться дома и попросить родственников обеспечить их необходимыми вещами.
Сегодня в травмпункт уже приняли 55 пациентов, семеро из них были госпитализированы. Большинство пациентов получили травмы на льду.
Местами в восточной части Латвии, в основном в Видземе, во второй половине дня на автодорогах, улицах, проводах, ветках деревьев и других поверхностях прогнозируется очень сильное обледенение, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.