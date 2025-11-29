Травматология Риги переполнена: гололед превратил улицы в конвейер ушибов

Там отмечают, что увеличилось количество травм, полученных на льду, особенно в области кистей рук, лодыжек, коленных суставов, бедер и тазобедренных суставов. Чаще всего это переломы, растяжения связок и ушибы. Травмы в основном получены при падениях вне дома, главным образом из-за скользких улиц.