Российский дзюдоист завоевал первое золото после отмены нейтрального статуса

После вторжения в Украину российские спортсмены были практически отстранены от международных соревнований. Первоначально для них был введен полный запрет, но IJF пошла на это только в сентябре 2022 года. Когда в 2023 году МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов — без флага и гимна, — IJF одной из первых вернула их на татами, что привело к бойкоту со стороны украинцев на чемпионате мира того же года.