Российский дзюдоист завоевал первое золото после отмены нейтрального статуса
В пятницу Аюб Блиев стал первым за более чем два года российским дзюдоистом, завоевавшим титул под флагом своей страны, одержав победу на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби.
28-летний Аюб Блиев, выступавший с аббревиатурой RUS на спине, а не с прежней AIN (индивидуальный нейтральный атлет), в финале в весовой категории до 60 кг одолел монгола Ариунболда Энхтайвана. Золотую медаль Блиеву вручили под звуки российского гимна и с поднятием государственного флага.
В четверг Международная федерация дзюдо (IJF) отменила нейтральный статус Блиева и его соотечественников, действовавший с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Нейтральный статус Беларуси, союзницы России, был отменен еще в июне. Решение было принято несмотря на продолжающуюся войну в Украине. Федерация дзюдо Украины осудила это решение, обвинив IJF в «грубом нарушении» рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). «Украина каждый день платит жизнями своих граждан. Среди жертв есть спортсмены, тренеры, волонтеры и дети», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте федерации. В заявлении также отмечается, что это решение противоречит принципам мира, справедливости и ответственности и подрывает доверие к международным спортивным организациям.
Полное восстановление в правах было с радостью встречено в России, президент которой Владимир Путин имеет черный пояс по дзюдо. Путин также был послом и почетным президентом IJF, пока эти звания не были приостановлены из-за вторжения.
После вторжения в Украину российские спортсмены были практически отстранены от международных соревнований. Первоначально для них был введен полный запрет, но IJF пошла на это только в сентябре 2022 года. Когда в 2023 году МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов — без флага и гимна, — IJF одной из первых вернула их на татами, что привело к бойкоту со стороны украинцев на чемпионате мира того же года.