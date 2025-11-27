Каждый второй житель Латвии ждет Черную пятницу ради подарков, но покупать их будет только при одном условии
В условиях роста стоимости жизни каждый второй житель Латвии рассчитывает воспользоваться скидками Черной пятницы, чтобы выгодно и заблаговременно приобрести рождественские подарки. Однако большинство — 45% — готовы совершать покупки только в том случае, если удастся найти подходящие подарки со скидками, и лишь 5% сознательно отправятся за рождественскими покупками. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного торговым центром моды и стиля Spice.
Эта тенденция характерна для представителей обоих полов. Каждая вторая женщина и каждый третий мужчина были бы готовы воспользоваться скидками Черной пятницы, если найдут подходящие подарки, но очень немногие действительно планируют целенаправленно искать рождественские товары.
Стемление выгодно приобрести подарки в Черную пятницу выражают представители всех возрастных групп, и чем моложе респондент, тем чаще он допускает возможность приобрести что либо, если этот товар можно будет подарить на Рождество. В то же время лишь 12% опрошенных заявляют, что сознательно избегают скидочных акций Черной пятницы.
«Результаты опроса показывают: в латвийском обществе растет ответственное и рациональное потребительское поведение. Желание сэкономить и купить подарки дешевле — естественно, но радует тенденция, которую мы наблюдаем: люди не покупают вещи лишь потому, что они стоят дешевле», — отмечает руководитель по маркетингу торгового центра Spice Светлана Даболиня.
Исследование также наглядно демонстрирует, что 37% жителей Латвии в конце ноября, когда традиционно проходят распродажи Черной пятницы, о рождественских подарках еще не думают. То есть примерно каждый третий покупает подарки незадолго до праздников, что очень заметно в торговых центрах в предрождественский период.
Опрос жителей по заказу торгового центра моды и стиля Spice провела исследовательская компания Norstat, в ноябре этого года опросив более 1000 жителей по всей Латвии.