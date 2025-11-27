Каждый второй житель Латвии ждет Черную пятницу ради подарков, но покупать их будет только при одном условии

Стемление выгодно приобрести подарки в Черную пятницу выражают представители всех возрастных групп, и чем моложе респондент, тем чаще он допускает возможность приобрести что либо, если этот товар можно будет подарить на Рождество. В то же время лишь 12% опрошенных заявляют, что сознательно избегают скидочных акций Черной пятницы.