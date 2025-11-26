Желтое предупреждение: на юго-востоке Латвии в среду ожидается снегопад
В среду в Латгале и Селию с юга придет обширная зона осадков, прогнозируют синоптики.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил на юго-востоке страны предупреждение желтого уровня о сильном снегопаде - в ночь на четверг снежный покров в этих регионах увеличится на 5-9 сантиметров.

На большей части территории страны среда пройдет без осадков, на северо-западе временами будет выглядывать солнце. Будет дуть слабый и умеренный восточный, северо-восточный ветер, температура воздуха составит от -2 до +3 градусов.

В Риге сквозь облака будет проглядывать солнце, осадков не ожидается. Температура воздуха в столице составит около нуля градусов.

Ранее Otkrito.lv cообщал, что в четверг Латвию накроет снегопад.

