В Латвии
Сегодня 09:09
Желтое предупреждение: на юго-востоке Латвии в среду ожидается снегопад
В среду в Латгале и Селию с юга придет обширная зона осадков, прогнозируют синоптики.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил на юго-востоке страны предупреждение желтого уровня о сильном снегопаде - в ночь на четверг снежный покров в этих регионах увеличится на 5-9 сантиметров.
На большей части территории страны среда пройдет без осадков, на северо-западе временами будет выглядывать солнце. Будет дуть слабый и умеренный восточный, северо-восточный ветер, температура воздуха составит от -2 до +3 градусов.
В Риге сквозь облака будет проглядывать солнце, осадков не ожидается. Температура воздуха в столице составит около нуля градусов.