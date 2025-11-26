Синоптики предупреждают заранее: в четверг Латвию накроет снегопад

По данным метеорологов, в четверг в центральных и восточных районах будет идти снег, местами интенсивный; на дорогах возможна снежная каша и обледенение, особенно ночью и в утренние часы; прирост снежного покрова в отдельных местах составит от 5 до 9 сантиметров.