В Латвии
Сегодня 11:48
После скандала с допуском к гостайне: Юрмала выбрала нового мэра
Новым мэром Юрмалы избран Янис Лединьш (Латвийская зеленая партия), который до этого занимал должность заместителя председателя Юрмальской думы.
Янис Лединьш, представляющий список прежнего мэра Гатиса Труксниса, был избран на должность девятью голосами из 15. На должность мэра претендовал также представитель оппозиции Андрис Чуда (Национальное объединение).
Как сообщалось, Гатис Трукснис не получил допуск к работе с государственной тайной, поэтому был вынужден подать в отставку, хотя и считает решение Службы государственной безопасности противоправным.
В дальнейшем Трукснис будет работать в Юрмальской думе как депутат.