Собрание на работе, мигрень, желание перекурить: как судьба спасала людей в день трагедии в Золитуде

Одна рижанка поделилась воспоминанием, которое до сих пор вызывает у нее дрожь: «12 лет назад… Я хотела сходить в магазин за молоком. У нас с мужем было договорено, что когда я иду за покупками, я ему пишу, чтобы он меня забрал, потому что я была беременна. В тот день мне стало плохо, и я осталась дома. Муж приехал и сказал: “В Maxima что-то случилось…” Я никогда не забуду плачущий голос моей двоюродной сестры, когда она пыталась мне дозвониться. Она слышала, что пострадала беременная женщина, а ее муж погиб. Невероятная трагедия. Ровно через неделю родился здоровый малыш».