Собрание на работе, мигрень, желание перекурить: как судьба спасала людей в день трагедии в Золитуде
Двенадцать лет спустя после трагедии в рижском супермаркете Maxima жители вспоминают, как случайные задержки, мигрень или даже привычка выйти покурить спасли им жизнь в тот вечер, когда крыша магазина обрушилась и погибли 54 человека.
Двенадцать лет прошло со дня крупнейшей трагедии в новейшей истории Латвии. 21 ноября 2013 года в Риге обрушилась крыша супермаркета Maxima — погибли 54 человека, десятки были ранены. Эксперты позже установили: несчастье произошло из-за неправильно рассчитанной нагрузки на конструкции.
В Золитуде обрушился магазин Maxima
Сегодня в столице проходят траурные мероприятия, а в социальных сетях жители вспоминают свои истории — как случай, интуиция или просто миг задержки спасли им жизнь в тот страшный вечер.
Одна рижанка поделилась воспоминанием, которое до сих пор вызывает у нее дрожь: «12 лет назад… Я хотела сходить в магазин за молоком. У нас с мужем было договорено, что когда я иду за покупками, я ему пишу, чтобы он меня забрал, потому что я была беременна. В тот день мне стало плохо, и я осталась дома. Муж приехал и сказал: “В Maxima что-то случилось…” Я никогда не забуду плачущий голос моей двоюродной сестры, когда она пыталась мне дозвониться. Она слышала, что пострадала беременная женщина, а ее муж погиб. Невероятная трагедия. Ровно через неделю родился здоровый малыш».
В комментариях люди пишут, что их тоже спасли самые неприметные обстоятельства.
- «В тот день, как раз в момент трагедии, я собиралась пойти в Maxima купить что-нибудь вкусное. За 40 минут до обрушения у меня началась сильная мигрень, и я не пошла. Когда услышала о трагедии по радио, внезапно вспомнила сон, который видела за неделю до события: я еду в 44-м автобусе по горам из тел, смотрю в окно — прямо мимо Maxima. Живые вытаскивают мертвых, вокруг стоны и плач. Подобный сон я видела и про Вантовый мост. Будьте внимательны».
- «Одному моему однокласснику тоже повезло — он решил покурить перед тем, как зайти в Maxima… и увидел, как происходит трагедия. Его вредная привычка спасла ему жизнь».
- «Меня тоже спасло то, что я в то время курила. Я собиралась зайти в Maxima за покупками, но сначала зашла в Narvesen купить сигареты. Пока покупала, начались сирены, и я вышла на улицу вместо того, чтобы идти дальше в магазин. Я еще не дошла до дома, когда позвонил папа — по телевизору или радио сообщили, что в Maxima обрушилась крыша. Это было страшно. Я подумала тогда о том, что обычно ходила туда с маленьким сыном, и трагедия могла случиться в любой момент».
- «Моя коллега живет напротив той Maxima и почти каждый вечер заходила туда сразу после работы. И в тот вечер тоже планировала. Но ее неожиданно задержали на работе на совещании, из-за чего она тогда злилась. В тот вечер она подъехала к Maxima прямо после первого обрушения. Еще не было понятно, что произошло. Вокруг хаос, дым и плачущие люди».
- «О Боже, мы с моим будущим мужем решили не выходить у того магазина, а доехать до дома и потом пойти в магазин. Мы зашли домой, и в этот момент все вокруг потемнело, и начали выть те сирены, которые я никогда не забуду».
- «Все эти истории напоминают мне, что иногда случайные задержки, банальная лень или обстоятельства спасают людям жизнь. Поэтому не всегда стоит злиться, что “опаздываем” — возможно, это оберегает нас от беды или даже смерти».