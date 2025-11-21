12 лет спустя: состоится мероприятие памяти жертв золитудской трагедии

Как сообщила представитель общества Zolitūde 21.11. Регина Лочмеле, в этом году, как и в другие годы, в 17:43, в момент обрушения магазина Maxima, у временного мемориала соберутся пострадавшие, родственники жертв трагедии и все желающие почтить их память.