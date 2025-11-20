The Telegraph: Американский "мирный план" предполагает, что Россия будет платить Украине за "аренду" Донбасса
Новый "мирный план", который США разработали совместно с Россией, предусматривает, что страна-агрессор будет выплачивать Украине "арендную плату" за Донбасс, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники.
Публикация не раскрывает точную формулировку этого пункта, отмечая лишь, что «арендная плата» может представлять собой финансовую компенсацию за то, что Украина лишается доступа к своей богатой природными ресурсами территории. Размер предполагаемой компенсации также не указан.
The Telegraph отмечает, что "арендный договор" позволил бы украинским властям избежать общенационального голосования по вопросу передачи Донбасса, как того требует конституция страны. При этом подчеркивается, что юридически Украина сохранит Донбасс как свою территорию, хотя регион фактически останется под контролем России.
В статье перечисляют детали плана, часть из которых не фигурировала в предыдущих сообщениях американских медиа, первыми написавших о "плане из 28 пунктов", или упоминались с отличиями. В материале The Telegraph говорится, что план – кроме упомянутой территориальной уступки – предусматривает сокращение численности украинской армии вдвое, запрет Украине иметь дальнобойные ракеты, запрет на присутствие в Украине иностранных военных, прекращение военной помощи США, запрет на приземление "иностранных дипломатических самолетов", русский как второй государственный и официальный статус для РПЦ на оккупированных территориях. Однако Украине будет разрешено договариваться о гарантиях безопасности со стороны США и Европы.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп утвердил 28-пунктный "мирный план" между Россией и Украиной, который высокопоставленные члены его администрации разработали в последние недели в секретном режиме, консультируясь с российским эмиссаром Кириллом Дмитриевым. СМИ пишут, что план предполагает фактическую передачу Донбасса, сокращение численности вооруженных сил Украины вдвое, отказ от ряда видов вооружений и признание русского языка государственным.