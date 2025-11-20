The Telegraph: Американский "мирный план" предполагает, что Россия будет платить Украине за "аренду" Донбасса

В статье перечисляют детали плана, часть из которых не фигурировала в предыдущих сообщениях американских медиа, первыми написавших о "плане из 28 пунктов", или упоминались с отличиями. В материале The Telegraph говорится, что план – кроме упомянутой территориальной уступки – предусматривает сокращение численности украинской армии вдвое, запрет Украине иметь дальнобойные ракеты, запрет на присутствие в Украине иностранных военных, прекращение военной помощи США, запрет на приземление "иностранных дипломатических самолетов", русский как второй государственный и официальный статус для РПЦ на оккупированных территориях. Однако Украине будет разрешено договариваться о гарантиях безопасности со стороны США и Европы.