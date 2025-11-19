Водителю невероятно повезло: подробности о столкновении автобуса и грузовика в Цесисском крае

Ранее сообщалось, что вчера из-за двух аварий было ограничено движение на Видземском шоссе. Из-за ДТП на некоторое время была полностью заблокирована одна полоса на Видземском шоссе в Лигатнеской волости Цесисского края, и движение организовывалось по одной полосе. А примерно в километре от этого места в другом ДТП пострадали четыре легковых автомобиля.