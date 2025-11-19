Водителю невероятно повезло: подробности о столкновении автобуса и грузовика в Цесисском крае
В государственный праздник 18 ноября в Цесисском крае произошло серьезное столкновение, когда на заснеженной дороге грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.
Как сообщает автотранспортная компания Wanema Line, в аварии участвовал принадлежащий ей пассажирский автобус, выполнявший рейс из Рижского международного автовокзала в Балви. Компания указала, что авария произошла, когда в снежную погоду грузовик занесло, он выехал на встречную полосу и фронтально столкнулся с автобусом.
Судя по опубликованным фотографиям, грузовик сильно повредил переднюю часть автобуса со стороны водителя, и водителю невероятно повезло — ситуация могла закончиться трагически. Wanema Line отмечает, что "водитель находится под наблюдением, но ему потребуется время, чтобы оправиться после случившегося". В столкновении также пострадал один пассажир, которого госпитализировали. Остальные пассажиры пережили происшествие без серьезных травм.
Latvijas Valsts celi (LVC) указывает, что и сегодня, в основном в центральной части страны, в Видземе и Курземе, дороги заснеженные и обледеневшие, на них работают 68 единиц зимней техники. "Призываем водителей учитывать погодные условия, планируя поездки, выделять дополнительное время в дорогу, выбирать скорость, соответствующую состоянию покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию", — подчеркивает LVC.
Ранее сообщалось, что вчера из-за двух аварий было ограничено движение на Видземском шоссе. Из-за ДТП на некоторое время была полностью заблокирована одна полоса на Видземском шоссе в Лигатнеской волости Цесисского края, и движение организовывалось по одной полосе. А примерно в километре от этого места в другом ДТП пострадали четыре легковых автомобиля.