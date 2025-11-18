Серия ДТП на Видземском шоссе: пострадали шесть человек
Во вторник в двух авариях на Видземском шоссе пострадали шесть человек, сообщила агентству LETA старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Лина Багдоне.
Во вторник около 12:20 Государственная полиция получила вызов на дорожно-транспортное происшествие в Лигатненской волости, где на Видземском шоссе столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В аварии пострадали три человека: двое отказались от госпитализации, а один был доставлен в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Спустя десять минут полиция получила вызов на ещё одно ДТП примерно в километре от места первой аварии, где столкнулись четыре автомобиля — Volkswagen, Audi, Renault и Volvo. В этом происшествии пострадали три человека, которых доставили в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку обстоятельств аварии.
Из-за двух ДТП движение на Видземском шоссе, ранее ограниченное, восстановлено, сообщила представительница Государственной полиции.