Серия ДТП на Видземском шоссе: пострадали шесть человек

Во вторник около 12:20 Государственная полиция получила вызов на дорожно-транспортное происшествие в Лигатненской волости, где на Видземском шоссе столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В аварии пострадали три человека: двое отказались от госпитализации, а один был доставлен в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.