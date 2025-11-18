Рядом с Латвией появится еще один опасный ядерный объект

Еще в 2017 году литовский Сейм законодательно закрепил, что Белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Три страны Балтии в конечном итоге договорились бойкотировать электроэнергию с БелАЭС, когда еще не были отключены от энергосистемы Беларуси.