Латвия продлила запрет, ранее установленный на границе с Беларусью

Изначально такое ограничение ввели еще в сентябре, а затем постоянно продлевали. Полеты были запрещены с 17.00 до 05.00 по всемирному времени (с 19.00 до 07.00 по латвийскому времени). Кроме того, такой же запрет действует до 23 ноября на границе Латвии с Эстонией и Литвой.