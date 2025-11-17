Над границей летать запрещено.
В мире
17 ноября 2025 г., 23:24
Латвия продлила запрет, ранее установленный на границе с Беларусью
Латвия в очередной раз продлила на неделю запрет полетов в вечернее и ночное время в воздушном пространстве вдоль границы с Россией и Беларусью. Об этом сообщают СМИ РФ со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе.
Запрет распространяется на полеты на высоте до шести километров, предыдущий срок действия истек ночью 16 ноября, но теперь его продлили, он будет действовать с 17 по 23 ноября.
Изначально такое ограничение ввели еще в сентябре, а затем постоянно продлевали. Полеты были запрещены с 17.00 до 05.00 по всемирному времени (с 19.00 до 07.00 по латвийскому времени). Кроме того, такой же запрет действует до 23 ноября на границе Латвии с Эстонией и Литвой.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что Латвия ввела новые ограничения на пересечение границы с Россией и Беларусью.