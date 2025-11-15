Покопавшись в госбюджете, Минфин Латвии обнаружил "лишние" миллионы. Уже известно, кому их отдадут
Оценивая предложения ко второму чтению государственного бюджета 2026 года в Сейме, были выявлены дополнительные ресурсы в объеме более 22 миллионов евро, сообщило Министерство финансов.
Как отмечает Минфин, после уточнения и тщательного пересмотра расходов госбюджета на будущий год были сокращены расходы на управление государственным долгом на десять миллионов евро, а также найдены дополнительные средства за счёт пересмотра планируемых дивидендных доходов от Latvijas valsts meži в объеме 12 миллионов евро.
Полученное дополнительное финансирование будет направлено на проекты, важные для развития государства, безопасности и благосостояния общества, подчёркивает министерство.
Наиболее значительное дополнительное финансирование предусмотрено для перепроектирования проекта Rail Baltica — 8 миллионов евро, а также для поддержки сельских семейных врачей — 4,8 миллиона евро.
Ещё 1,8 миллиона евро направлены на поддержку пострадавших от насилия, а на сохранение сакрального наследия выделен один миллион евро.
Дополнительные средства предусмотрены также Министерству образования и науки для поддержки педагогов, а Министерству здравоохранения — для создания пункта неотложной медицинской помощи в Индрской волости и для других важных для государства мероприятий.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвийская конфедерации работодателей резко раскритиковала подход правительства к формированию государственного бюджета на следующий год.