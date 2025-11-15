Покопавшись в госбюджете, Минфин Латвии обнаружил "лишние" миллионы. Уже известно, кому их отдадут

Как отмечает Минфин, после уточнения и тщательного пересмотра расходов госбюджета на будущий год были сокращены расходы на управление государственным долгом на десять миллионов евро, а также найдены дополнительные средства за счёт пересмотра планируемых дивидендных доходов от Latvijas valsts meži в объеме 12 миллионов евро.