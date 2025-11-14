В Латвии запущен новый вид общественного транспорта. Но покататься на нем можно не везде

Поездки организуются в соответствии с запросами. Их можно заказать до 14:00 предыдущего рабочего дня, как по телефону, позвонив по номеру +371 262 333 22, так и в приложении Freelway. Услуга доступна каждый день с 4:00 до 23:00, за исключением государственных праздников, и ею могут пользоваться как местные жители, так и гости, находящиеся на территориях проекта.