В Латвии запущен новый вид общественного транспорта. Но покататься на нем можно не везде
В Алсунге первым пассажирским рейсом торжественно открыт новый способ передвижения — транспорт по запросу, который предоставляет жителям возможность бесплатно передвигаться между ближайшими населёнными пунктами по индивидуальному запросу.
Услуга реализуется как пилотный проект Курземского региона планирования в рамках программы SuRuMo («Устойчивая сельская мобильность») и доступна в пилотных территориях — в Алсунге и Ване. Это первое решение такого типа в Курземском регионе.
Транспорт по запросу — это новый способ передвижения, который объединяет преимущества общественного транспорта и такси. Цель новой услуги — проверить и развить решения мобильности, адаптированные к потребностям сельских территорий, обеспечивая удобное, доступное и соответствующее повседневным нуждам жителей передвижение.
Из Алсунги на новом транспорте можно будет добраться до Кулдиги и Юркалне, а из Ване — до Кандавы и Сабиле, в обоих направлениях. Пункты назначения были определены рабочей группой проекта в сотрудничестве с местными жителями, анализируя их потребности и привычки передвижения.
Поездки организуются в соответствии с запросами. Их можно заказать до 14:00 предыдущего рабочего дня, как по телефону, позвонив по номеру +371 262 333 22, так и в приложении Freelway. Услуга доступна каждый день с 4:00 до 23:00, за исключением государственных праздников, и ею могут пользоваться как местные жители, так и гости, находящиеся на территориях проекта.
Одновременно в рамках проекта внедряется и тестируется приложение Freelway, которое помогает заказывать транспортные услуги, а также соединяет находящихся поблизости пассажиров и водителей, позволяя удобно организовывать совместные поездки.
Пока в Курземе людей возят бесплатно, как ранее писал Otkrito.lv, в Риге заговорили о повышении цены билетов на общественный транспорт.