Принят новый закон: в Латвии на радио теперь будут иначе ставить рекламные ролики
Латвийский Сейм в окончательном чтении приняли поправки к Закону об электронных СМИ, установив, что объём рекламы в радиопрограммах больше не будет ограничиваться по каждому часу, а будет определяться по суткам, не превышая 20% от общего времени вещания.
Поправки также предусматривают уточнение и упрощение классификации видов рекламы. В частности, из закона исключаются такие понятия, как «радиомагазин» и «витрина радиомагазина».
Поправками также устанавливается, что длительная реклама — та, которая продолжается более 90 секунд, — должна быть чётко определена, и для неё вводятся ограничения по размещению. Например, такую рекламу нельзя транслировать во время государственных праздников и религиозных церемоний.
В поправках подчёркивается и необходимость маркировать коммерческие сообщения, чтобы общество могло ясно отличать редакционный материал от оплаченного содержания.
В пояснении к поправкам было указано, что цель изменений — обеспечить единообразное и понятное регулирование рекламы в радиопрограммах, уменьшить административную нагрузку и привести правила в соответствие с реальной ситуацией на медиарынке. Авторы законопроекта также считают, что поправки улучшат информированность общества о присутствии оплаченного контента.
