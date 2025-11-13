В ноябре некоторые рижане получат особые денежные пособия от столичного самоуправления

Пособие могут получать политически репрессированные и участники национального движения сопротивления — получатели государственной пенсии. Жителям самим подавать заявление на получение пособия не нужно. Оно назначается без подачи заявления и без оценки доходов. Списки для выплаты этого пособия подготавливает Рижская социальная служба в сотрудничестве с Управлением по делам гражданства и миграции. В 2024 году пособие получили 1875 рижан.