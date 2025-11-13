В ноябре некоторые рижане получат особые денежные пособия от столичного самоуправления
В ноябре Рижское самоуправление начинает выплачивать пособие репрессированным жителям Риги — 150 евро. Планируется, что его получат 1815 человек. С мая пособие выплачено 1718 лицам на сумму 257 700 евро.
Пособие репрессированным и участникам национального движения сопротивления в этом году выплачивается два раза в год — 150 евро в мае и 150 евро в ноябре.
До 2025 года Рижская самоуправа выплачивала пособие в размере 150 евро только один раз в год — в ноябре, накануне годовщины провозглашения Латвийской Республики. В дальнейшем пособие будут выплачивать также в мае, отмечая День восстановления независимости Латвии.
Пособие выплачивается двумя равными частями, если заявитель на момент 1-го числа месяца выплаты имеет задекларированное место жительства в Рижском самоуправлении.
Пособие могут получать политически репрессированные и участники национального движения сопротивления — получатели государственной пенсии. Жителям самим подавать заявление на получение пособия не нужно. Оно назначается без подачи заявления и без оценки доходов. Списки для выплаты этого пособия подготавливает Рижская социальная служба в сотрудничестве с Управлением по делам гражданства и миграции. В 2024 году пособие получили 1875 рижан.
