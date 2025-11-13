Населению рассказали, что зарплаты в Риге растут быстрее, чем цены на квартиры

Снижение процентных ставок, а также рост доходов домохозяйств продолжали стимулировать спрос на ипотечные кредиты. Темпы роста кредитного портфеля достигли наивысшего уровня почти за 20 лет. Аналогичный подъем наблюдается и на рынке недвижимости. С учетом численности населения активность на рынке квартир в Риге была самой высокой среди столиц Балтии — ранее такого не было. По сравнению с прошлым годом зафиксирован рост во всех сегментах. Хотя по числу сделок лидирует вторичный рынок, рост количества сделок на первичном рынке по сравнению с прошлым годом оказался исключительно резким — более 40%.