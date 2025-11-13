Населению рассказали, что зарплаты в Риге растут быстрее, чем цены на квартиры
Как говорится в обзоре Swedbank, в этом квартале зарплаты в Риге по-прежнему росли быстрее, чем средние цены на квартиры, однако не так уверенно, как в начале лета. В ближайшие кварталы доступность жилья в Риге, вероятно, приблизится к уровню пика 2021 года, но дальнейшего существенного улучшения не ожидается.
В третьем квартале 2025 года домохозяйство с доходом, равным 1,5 средней чистой месячной зарплаты, могло позволить себе приобрести с помощью ипотечного кредита квартиру площадью примерно 69 м² в Таллине и 64 м² в Вильнюсе. В то же время в Риге доступность жилья оставалась значительно выше: средняя рижская семья, направляя не более 30% дохода на обслуживание ипотечного кредита, могла позволить себе квартиру площадью 110 м².
На первичном рынке доступность также немного улучшилась — средняя семья уже могла позволить себе жилье площадью около 57 м². Однако дальнейшее восстановление доступности в сегменте новостроек может оказаться довольно сложным и медленным.
Снижение процентных ставок, а также рост доходов домохозяйств продолжали стимулировать спрос на ипотечные кредиты. Темпы роста кредитного портфеля достигли наивысшего уровня почти за 20 лет. Аналогичный подъем наблюдается и на рынке недвижимости. С учетом численности населения активность на рынке квартир в Риге была самой высокой среди столиц Балтии — ранее такого не было. По сравнению с прошлым годом зафиксирован рост во всех сегментах. Хотя по числу сделок лидирует вторичный рынок, рост количества сделок на первичном рынке по сравнению с прошлым годом оказался исключительно резким — более 40%.