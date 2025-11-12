Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 21:40
В Риге построят сотни съемных квартир, которые будут сдаваться по низким ценам. Но всех желающих в них не пустят
Рижская дума в среду, 12 ноября, приняла решение участвовать в государственной программе «Арендное жилье для специалистов Латвии», в рамках которой, используя модель государственно-частного партнерства (PPP), в столице планируется построить более 700 новых арендных квартир.
Квартиры будут предназначены для квалифицированных специалистов, включая педагогов, социальных работников, полицейских и других сотрудников муниципальных учреждений, для которых жилье на свободном рынке финансово недоступно.
Проект предусматривает строительство 732 квартир на нескольких земельных участках по улицам Тинужу, Озолциема и Межрозишу. Финансирование проекта планируется осуществить за счет государственных и муниципальных субсидий, а также поступлений от арендной платы.
Ожидается, что строительство начнется осенью 2027 года, а первые квартиры будут доступны в 2029 году. В зданиях будут полностью оборудованы ванные комнаты и кухни, что позволит заселиться сразу после ввода домов в эксплуатацию.