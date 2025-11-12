Стало известно, в какие страны и города чаще всего этой зимой собираются летать жители Латвии
Авиакомпания airBaltic, проанализировав данные, определила самые популярные направления зимнего сезона (с конца октября до конца марта) из Риги.

К самым популярным направлениям относятся Барселона (Испания), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Лондон (Великобритания), Мюнхен (Германия), Париж (Франция) и Прага (Чехия).

Из Риги airBaltic выполняет пять рейсов в неделю в Барселону, шесть — в Дубай, до двух рейсов в день — в Лондон, Мюнхен и Париж, а также до шести рейсов в неделю — в Прагу.

В этом зимнем сезоне airBaltic предлагает почти 60 прямых направлений из Риги. Также авиакомпания недавно открыла прямые рейсы в Фару (Португалия). Кроме того, увеличена частота полетов из Риги в Амстердам и Дубай — соответственно до трех рейсов в день и шести рейсов в неделю.

Также прямые летние рейсы airBaltic из Риги в Пизу (Италия) и Порту (Португалия) продолжатся и в ноябре. А полеты из Риги в Катанию (Италия) начнутся раньше обычного — уже в конце февраля 2026 года. 

Кроме того, авиакомпания увеличила частоту рейсов и из Риги в Шарм-эш-Шейх и Хургаду (обе в Египте) — до трех рейсов в неделю в каждое из направлений. В зимнем сезоне airBaltic также начала выполнять рейсы между Ригой и Дублином (Ирландия) дважды в неделю.

