«На прошлой неделе из-за таких атак перебои с электроснабжением испытали более 110 тысяч человек», — пожаловался чиновник. Как сообщают РИА Новости, в его докладе говорится, что после ударов украинских дронов по подстанциям и трансформаторам больше всего пострадала Курская область — около 36 тысяч человек остались без света, Волгоградская — 32 тысячи, Белгородская — 14 тысяч, а также оккупированная с 2014 года часть Луганской области, где электричества остались около 10 тысяч жителей.