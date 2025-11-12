Россия жалуется, что Украина атакует ее энергетические объекты: "Приближается зима, люди остаются без электричества!"
Россия жалуется на удары по своей энергетике, обвиняя Украину в атаках на гражданскую инфраструктуру. Однако сама продолжает массированные обстрелы украинских городов, оставляя людей без света, тепла и воды накануне зимы.
Армия Украины целую неделю — с 3 по 9 ноября — целенаправленно атаковала гражданские энергетические объекты России, жалуется в еженедельном отчёте представитель страны-агрессора Родион Мирошник, занимающий должность с говорящим названием — «посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима». Эти жалобы звучат особенно цинично на фоне того, что сама российская армия продолжает активно разрушать украинскую энергетическую инфраструктуру, стремясь оставить «братский народ» без тепла, света и воды зимой.
«На прошлой неделе из-за таких атак перебои с электроснабжением испытали более 110 тысяч человек», — пожаловался чиновник. Как сообщают РИА Новости, в его докладе говорится, что после ударов украинских дронов по подстанциям и трансформаторам больше всего пострадала Курская область — около 36 тысяч человек остались без света, Волгоградская — 32 тысячи, Белгородская — 14 тысяч, а также оккупированная с 2014 года часть Луганской области, где электричества остались около 10 тысяч жителей.
Он заявил, что после удара по Волгореченской ТЭЦ в Костромской области без отопления остались 14 тысяч человек. Удары также пришлись по подстанциям и трансформаторам в Брянской, Воронежской, Рязанской областях, а также на оккупированных территориях Запорожской области и в аннексированном в 2014 году Крыму.
Разумеется, в жалобах Мирошника ничего не сказано о значительно более масштабных атаках самой России на гражданскую инфраструктуру и жилые дома Украины. Только в ночь на вторник Россия атаковала Украину 119 дронами, из которых 53 были сбиты, сообщают Военно-воздушные силы Украины. Из 119 российских беспилотников около 80 были ударного типа Shahed. «Основные направления ударов — прифронтовые районы Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей и Одесская область», — говорится в заявлении украинских военных.
В начале октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рядовые россияне должны ощутить дискомфорт от войны, чтобы начать задавать вопросы своему руководству. Такой комментарий глава государства дал после сообщений о взрывах на энергообъектах в Белгороде.