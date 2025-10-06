"Им не может быть комфортно": Зеленский объяснил удары по РФ и блэкауты в Белгороде

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с ударами по энергетической инфраструктуре российского города Белгород, где произошли проблемы с электроснабжением. Отвечая на вопрос журналистов о возможном подтверждении атаки на энергообъекты в Белгороде, Зеленский подчеркнул, что россияне не понимают цену блэкаутов и трудностей, которые испытывают украинцы во время войны. "Русские даже не понимают цену всех этих блэкаутов, темных ночей, всех вызовов, которые испытывают граждане Украины. И здесь вопрос даже не к их морали, которой нет, а вопрос к физическому ощущению", - заявил президент.