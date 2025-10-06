"Им не может быть комфортно": Зеленский объяснил удары по РФ и блэкауты в Белгороде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рядовые россияне должны ощутить дискомфорт от войны, чтобы начать задавать вопросы своему руководству. Такой комментарий глава государства дал после сообщений о взрывах на энергообъектах в Белгороде.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с ударами по энергетической инфраструктуре российского города Белгород, где произошли проблемы с электроснабжением. Отвечая на вопрос журналистов о возможном подтверждении атаки на энергообъекты в Белгороде, Зеленский подчеркнул, что россияне не понимают цену блэкаутов и трудностей, которые испытывают украинцы во время войны. "Русские даже не понимают цену всех этих блэкаутов, темных ночей, всех вызовов, которые испытывают граждане Украины. И здесь вопрос даже не к их морали, которой нет, а вопрос к физическому ощущению", - заявил президент.
Глава государства подчеркнул, что Украина не нацеливается на гражданское население, но считает справедливым наносить удары по военным объектам на территории РФ, а также по энергетической инфраструктуре. "Россия продает свои энергоресурсы, а затем использует эти деньги исключительно на войну. Поэтому я считаю, что Украина делает абсолютно справедливые шаги", - отметил Зеленский.
По его словам, Украина с удовольствием отказалась бы от таких действий, если бы не было войны, однако Россия пока не хочет останавливаться. Зеленский указал, что остановить войну может только многовекторное давление на Россию, однако на сегодня его недостаточно. Президент отметил нехватку единства и давления со стороны Запада, США, Европы и стран глобального юга.
Еще одним важным вектором давления глава государства назвал российское общество. "Они убивают нас. Им не может быть комфортно. А когда им не будет комфортно - они начнут задавать вопросы к своему руководству", - заявил Зеленский.
В начале сентября президент заявлял, что Украина не будет молча сидеть в темноте из-за российских ударов по украинской энергетике. 28 сентября, после очередного массированного налета российских дронов и ракет на объекты украинской энергетики, были нанесены удары по главной ТЭЦ Белгорода, что привело к блэкауту в городе. Подобная ситуация повторилась и в последующие дни: после массированного российского удара по Украине в Белгороде снова произошел блэкаут.