С начала войны на территории Украины от мин погибли 1360 человек
С начала российского вторжения в феврале 2022 года на территории Украины от противопехотных мин пострадали и погибли 1360 человек в результате 955 подрывов.
По информации "Радио Свобода", такие данные на конференции "Переосмысление Оттавской конвенции 2025" представил представитель центра координации противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации Руслан Мисюня.
В Харьковской области, по словам Мисюни, с начала войны зафиксированы 319 подрывов мин. В результате пострадали 426 человек, из них 99 погибли. Из 319 случаев 131 инцидент связан с противопехотными минами. Пострадали 132 жителя, из них погибли 22.
Мисюня отметил, что к концу 2025 года в Харьковской области подтверждено минирование 403 квадратных километров — это больше 1% территории области. С начала войны потенциально заминированными по-прежнему считаются 40% территории региона (12,5 тысяч квадратных километров).
Латвия же, вышедшая недавно из международной конвенции о запрете противопехотных мин, намерена, как ранеее писал Otkrito.lv, закупать этот вид оружия у Польши и Финляндии. Есть идея собирать мины в Латвии.