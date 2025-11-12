С начала войны на территории Украины от мин погибли 1360 человек

В Харьковской области, по словам Мисюни, с начала войны зафиксированы 319 подрывов мин. В результате пострадали 426 человек, из них 99 погибли. Из 319 случаев 131 инцидент связан с противопехотными минами. Пострадали 132 жителя, из них погибли 22.