Спрудс: неуправляемые противопехотные мины можно закупать у Польши и Финляндии или собирать их в Латвии
После выхода из Оттавской конвенции Латвия может закупать неуправляемые противопехотные мины в Польше и Финляндии или собирать их в Латвии, заявил в среду журналистам министр обороны Андрис Спрудс, комментируя возможности закупок мин.
Комиссия Сейма по иностранным делам, комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции и комиссия по национальной безопасности сегодня на совместном заседании концептуально поддержали законопроект о выходе Латвии из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство противопехотных мин.
Законопроект рассматривается в срочном порядке. Ожидается, что Сейм включит его в повестку дня заседания в четверг, а срок подачи предложений ко второму чтению составит пять дней.
После совместного заседания комиссий министр сказал журналистам, что после решения парламента можно будет начать процесс приобретения неуправляемых противопехотных мин. Министерство обороны уже закупает управляемые противопехотные мины и противотанковые мины.
По словам Спрудса, неуправляемые мины могут закупаться в Польше и Финляндии, которые располагают такими ресурсами. Министерство также рассмотрит возможность производства мин в Латвии.
По словам Спрудса, наладить производство мин несложно, так как требуется всего несколько компонентов, но самая сложная часть - это взрывчатка, которая в настоящее время пользуется большим спросом. В Латвии такие взрывчатые вещества не производятся. "Если бы мы хотели производить мины или собирать их, то нам пришлось бы закупать взрывчатку", - сказал Андрис Спрудс.
Глава Минобороны напомнил, что такие страны, как США, Израиль и Индия, которые не являются участницами Оттавской конвенции, обязались не поставлять мины в другие страны. Поэтому для Латвии важен региональный подход к поставкам мин и взрывчатых веществ.
До того как парламенты стран Балтии, Польши и Финляндии примут окончательное решение, страны региона не спешат проводить официальные переговоры и разрабатывать планы поставок мин. В настоящее время между странами ведутся лишь неофициальные переговоры.
Что касается финансирования, то, по словам министра, в настоящее время в бюджете предусмотрены средства на приобретение управляемых противопехотных и противотанковых мин, однако в то же время вооруженные силы отмечают, что другие сферы обороны являются более приоритетными.
Представитель объединенного штаба Национальных вооруженных сил Райвис Мелнис заявил на совместном заседании комиссий, что неуправляемые противопехотные мины станут дополнительным элементом в обороне страны. "Противопехотные мины не позволяют массам вражеской пехоты появляться там, где мы не хотим их видеть. Именно пехота в конечном итоге обеспечивает оккупацию территории. Мы будем препятствовать ей в этом с помощью таких средств, а также, разумеется, с использованием артиллерии, противотанкового и всех других видов оружия", - заявил представитель армии.