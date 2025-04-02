Спрудс: неуправляемые противопехотные мины можно закупать у Польши и Финляндии или собирать их в Латвии

Представитель объединенного штаба Национальных вооруженных сил Райвис Мелнис заявил на совместном заседании комиссий, что неуправляемые противопехотные мины станут дополнительным элементом в обороне страны. "Противопехотные мины не позволяют массам вражеской пехоты появляться там, где мы не хотим их видеть. Именно пехота в конечном итоге обеспечивает оккупацию территории. Мы будем препятствовать ей в этом с помощью таких средств, а также, разумеется, с использованием артиллерии, противотанкового и всех других видов оружия", - заявил представитель армии.