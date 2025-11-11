Активисты ManaBalss.lv просят у Сейма денег на поддержку демократии
Команда ManaBalss призывает Сейм разработать постоянный механизм финансирования инфраструктуры цифровой демократии - ManaBalss.lv. Финансирование должно быть предусмотрено как государственный заказ на обеспечение функции, важной для общества, подобно общественным медиа, при этом сохраняя полную оперативную и редакционную независимость.
Активисты указывают, что такое решение обеспечило бы надежную и заслуживающую доверия систему публикации инициатив и сбора подписей, независимую оценку инициатив и равный доступ для всех граждан. Это позволило бы жителям сохранять возможность влиять на политические процессы между выборами, укрепило бы основы цифровой демократии и помогло бы Латвии сохранить лидирующую роль в мире в сфере демократических инноваций.
В последние недели значение ManaBalss проявилось особенно ярко, когда был актуализирован вопрос о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции. За несколько дней около 100 000 человек выразили свою позицию своими подписями под несколькими инициативами, и это имело реальные последствия. Этот случай доказал, что ManaBalss.lv является быстрым, безопасным и надежным механизмом, который позволяет обществу непосредственно влиять на политическую повестку.
"Сегодня на демократию Латвии нападают - с помощью нарративов, идей, гибридных атак, угроз военного нападения", - напоминает руководитель организации Имантс Брейдакс. - Если платформы ManaBalss больше не будет, то все почувствуют, что ее не хватает, у граждан больше не будет возможности дарить свои идеи Латвии. И тогда у вас и у всех нас останутся только выборы для влияния на политические процессы - раз в четыре года. Политики, как обычно, будут вас слушать за год до выборов. Граждане больше не будут непосредственно и ежедневно формировать повестку Сейма."
Как утверждает ManaBalss.lv, это самая успешная в мире платформа гражданских инициатив. Более 140 инициатив дошли до Сейма, из которых 83 стали законами. Платформа способствовала и первым конституционным изменениям в Латвии, продвинутым цифровой демократией, - открытым выборам президента государства, - а также достигла успехов на уровне самоуправлений, где реализованы 26 инициатив.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что важнейший инструмент латвийской демократии - платформа Manabalss.lv - на грани банкротства.