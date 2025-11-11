Активисты ManaBalss.lv просят у Сейма денег на поддержку демократии

"Сегодня на демократию Латвии нападают - с помощью нарративов, идей, гибридных атак, угроз военного нападения", - напоминает руководитель организации Имантс Брейдакс. - Если платформы ManaBalss больше не будет, то все почувствуют, что ее не хватает, у граждан больше не будет возможности дарить свои идеи Латвии. И тогда у вас и у всех нас останутся только выборы для влияния на политические процессы - раз в четыре года. Политики, как обычно, будут вас слушать за год до выборов. Граждане больше не будут непосредственно и ежедневно формировать повестку Сейма."