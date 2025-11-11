Глава скорой: передозировки учащаются, наркотики становятся доступнее алкоголя
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) всё чаще получает вызовы, связанные с передозировками наркотиков, — об этом утром в эфире передачи "900 sekundes" на TV3 рассказала руководитель NMPD Лиене Ципуле.
По её словам, число таких случаев уже длительное время демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. При этом употребляющие наркотики становятся всё моложе, поэтому необходимы специальные меры, чтобы остановить эту тенденцию.
Ципуле объяснила, что одной из причин может быть изменение характера торговли наркотиками. Если раньше покупатель и продавец часто знали друг друга и качество вещества имело значение для продолжения «деловых отношений», то теперь торговля стала гораздо более безличной и происходит дистанционно.
Из-за этого часто новые таблетки оказываются иными по составу, чем те, что покупались раньше, и риск передозировки возрастает.
Также наблюдаются изменения в привычках употребления — молодые люди используют наркотики не только на вечеринках или мероприятиях, но и в повседневной жизни. По словам Ципуле, сегодня достать наркотики часто легче, чем алкоголь. Руководитель NMPD добавила, что время от времени наблюдаются вспышки передозировок, что может быть связано с появлением новых партий или новых видов наркотиков.
Как ранее сообщалось, в сентябре в Кулдигской больнице умерла молодая женщина, отравившаяся синтетическими наркотиками. В той же больнице находились трое взрослых пациентов, которые, возможно, также употребляли наркотические вещества.
Полиция предупреждает, что популярность синтетических наркотиков растёт, что представляет особую угрозу для здоровья, так как эти вещества чрезвычайно сильны, и даже малые дозы могут привести к смерти. Сейчас синтетические опиоиды доступны в разных формах — иногда они похожи на конфеты, что создаёт у пользователей ложное ощущение безопасности. Однако это заблуждение: состав вещества на чёрном рынке часто сильно отличается от заявленного продавцом, что делает употребление наркотиков чрезвычайно опасным и непредсказуемым.