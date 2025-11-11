Глава скорой: передозировки учащаются, наркотики становятся доступнее алкоголя

Полиция предупреждает, что популярность синтетических наркотиков растёт, что представляет особую угрозу для здоровья, так как эти вещества чрезвычайно сильны, и даже малые дозы могут привести к смерти. Сейчас синтетические опиоиды доступны в разных формах — иногда они похожи на конфеты, что создаёт у пользователей ложное ощущение безопасности. Однако это заблуждение: состав вещества на чёрном рынке часто сильно отличается от заявленного продавцом, что делает употребление наркотиков чрезвычайно опасным и непредсказуемым.