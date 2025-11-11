Власти хотят усложнить жителям Латвии приобретение новых телефонов. А смысл?
63% жителей Латвии приобретают мобильные телефоны в рассрочку, сообщает латвийский оператор мобильной связи Tele2. Но это почему-то не нравится латвийским властям.
По данным компании, 62% мобильных телефонов, купленных в рассрочку, относятся к ценовой категории до 500 евро. Tele2 также сообщает, что 64% мобильных телефонов в Латвии приобретаются у операторов мобильной связи.
Исполняющий обязанности коммерческого директора компании Раймондс Яншевскис отмечает, что важно не допустить введения ограничений на продажу телефонов в рассрочку, о чём сейчас ведутся обсуждения в государственных институциях.
По его словам, усложнение процедур, требующих подробной оценки платёжеспособности клиентов, не будет способствовать распространению цифровых услуг в регионах и среди людей с более низким уровнем благосостояния, поскольку переход от «кнопочных телефонов» к смартфонам происходил бы медленнее.
Компания также отмечает, что пользователи мобильных телефонов, приобретающих их в рассрочку, в целом ответственно относятся к своим обязательствам — длительные задержки платежей составляют лишь около 3% от общей суммы платежей за устройства.
