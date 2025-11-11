Латвийские СМИ заподозрили, что в Сейме хотят ослабить независимость и разнообразие масс-медиа

LRA подчеркивает, что систему поддержки медиа можно улучшать, однако это должно происходить обдуманно и в тесном сотрудничестве с отраслью. В данной ситуации такого сотрудничества не было. Решения, затрагивающие деятельность независимых медиа, не должны основываться на политических соображениях, так как это противоречит основным принципам демократического государства. Такие действия разрушат существующие инструменты поддержки, оставив как национальные, так и региональные медиа в состоянии неопределенности и поставив под угрозу разнообразие и независимость медиа.