Латвийские СМИ заподозрили, что в Сейме хотят ослабить независимость и разнообразие масс-медиа
Латвийская ассоциация вещательных организаций (Latvijas Raidorganizāciju asociācija - LRA) возражает против предложения "Союза зеленых и крестьян" (ZZS) ликвидировать Фонд интеграции общества (Sabiedrības integrācijas fonds - SIF) без всесторонних консультаций с представителями медиа-отрасли и гражданского общества.
Как считает LRA, подготовленное предложение ZZS является неясным, и не были представлены аргументы, которые обосновывали бы необходимость перемен.
LRA подчеркивает, что систему поддержки медиа можно улучшать, однако это должно происходить обдуманно и в тесном сотрудничестве с отраслью. В данной ситуации такого сотрудничества не было. Решения, затрагивающие деятельность независимых медиа, не должны основываться на политических соображениях, так как это противоречит основным принципам демократического государства. Такие действия разрушат существующие инструменты поддержки, оставив как национальные, так и региональные медиа в состоянии неопределенности и поставив под угрозу разнообразие и независимость медиа.
Как указывает ассоциация, SIF до сих пор обеспечивал важные программы для укрепления медиа-среды. Уничтожение существующего порядка без ясного замещающего решения вредно для и без того ослабленной экосистемы СМИ Латвии.
LRA призывает ZZS отозвать предложение о реорганизации SIF до тех пор, пока не будет создана и согласована со всеми заинтересованными сторонами альтернативная система, которая была бы прозрачной и ориентированной на устойчивость медиа-среды.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в эфире Латвийских общественных СМИ обнаружили подозрительную песню. Омбудсмен рассмотрел дело и дал ответ.