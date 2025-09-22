В эфире Латвийских общественных СМИ обнаружили подозрительную песню. Омбудсмен рассмотрел дело и дал ответ

Вместе с тем омбудсмен отметил, что ни один консенсус не является абсолютным, окончательным и неоспоримым. По его словам, при изменении социального контекста привычные интерпретации могут сменяться другими: то, что ранее воспринималось как безобидная шутка, может быть истолковано буквально — как призыв к незаконным действиям, о чем свидетельствует жалоба заявителя.