В эфире Латвийских общественных СМИ обнаружили подозрительную песню. Омбудсмен рассмотрел дело и дал ответ
Воспроизведение песни группы Labvēlīgais tips «Alumīnija cūka» ("Алюминиевая свинья") на канале LTV1 не противоречит редакционным руководящим принципам Латвийских общественных СМИ (LSM). Такой вывод сделал омбудсмен латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.
Омбудсмен получил заявление, в котором утверждалось, что песня Alumīnija cūka якобы подталкивает к сексуальным отношениям с несовершеннолетней и поэтому должна быть запрещена к распространению.
Апсалонс подчеркнул, что в данном случае его компетенция не включает оценку содержания песни, а касается лишь анализа редакционного решения — включения композиции в контент LSM — на соответствие требованиям, регулирующим создание материалов LSM.
Изучив обращение и текст песни, омбудсмен пришел к выводу, что текст задуман не как максимально объективное описание какого-либо события, а как выражение субъективного переживания автора. Таким образом, этот специфический тип текста несет не только описательный смысл, но и интенсиональное значение — как выражение эмоционального отношения и переживания автора.
Омбудсмен считает, что включение песни в контент LSM не противоречит миссии медиаплатформы — работать в интересах общества, создавая программы и иной контент в соответствии с высокими профессиональными стандартами. Редакционные решения основывались на существующем в обществе консенсусе о том, что Alumīnija cūka передает опыт травматичных неудачных романтических отношений, а не призывает к противоправным действиям с несовершеннолетними.
Вместе с тем омбудсмен отметил, что ни один консенсус не является абсолютным, окончательным и неоспоримым. По его словам, при изменении социального контекста привычные интерпретации могут сменяться другими: то, что ранее воспринималось как безобидная шутка, может быть истолковано буквально — как призыв к незаконным действиям, о чем свидетельствует жалоба заявителя.
