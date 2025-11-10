Цены на продукты питания не послушались латвийских чиновников и отказались снижаться
Экономист Swedbank Оскарс Никс Малниекс комментирует данные Центрального статистического управления о том, что средний уровень потребительских цен в октябре повысился на 0,4% по сравнению с сентябрем. По сравнению с октябрем прошлого года цены в среднем выросли на 4,3%, что является самым высоким уровнем инфляции с середины 2023 года.
"Во втором осеннем месяце наиболее заметный вклад в месячную инфляцию внес рост цен на услуги и товары, связанные с жилищем (+1,6%). Наиболее значительным фактором стало повышение тарифов на тепловую энергию в Риге (и в других регионах), а также повышение стоимости электроэнергии. Увеличились и цены на транспорт (+1,4%) на фоне подорожания авиаперевозок и топлива. В то же время неожиданно снизились цены на алкоголь и табак (-1,6%). Создается впечатление, что ограничения на торговлю алкоголем подталкивают розничных продавцов стимулировать спрос за счет более дешевого крепкого алкоголя. Акции также способствовали снижению цен в категории различных товаров и услуг (-1,2%)", - пишет экономист.
Он отмечает, что хотя инфляция на продукты питания в октябре (+0,5%) не особенно отличалась от типичных показателей, цены на продукты остаются под пристальным вниманием правительства и населения. Недавно опубликованная оценка Минэкономики эффективности меморандума по торговле продуктами утверждает, что наблюдается положительное влияние на снижение инфляции. Однако, по расчетам Swedbank, цены товаров, входящих в корзину низких цен, с мая снизились чуть более чем на 1%, что примерно соответствует типичным сезонным колебаниям.
"К концу года инфляция, скорее всего, останется устойчивой. Прогнозируется, что в среднем по году она вырастет на 3,8%, а в следующем году может снизиться до примерно 3,0% на фоне уменьшения давления со стороны цен на услуги и временного замедления продовольственной инфляции благодаря сниженной ставке НДС", - комментирует эксперт.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что с 1 декабря в Латвии заработает онлайн-сервис для сравнения цен на продукты.