Цены на продукты питания не послушались латвийских чиновников и отказались снижаться

"Во втором осеннем месяце наиболее заметный вклад в месячную инфляцию внес рост цен на услуги и товары, связанные с жилищем (+1,6%). Наиболее значительным фактором стало повышение тарифов на тепловую энергию в Риге (и в других регионах), а также повышение стоимости электроэнергии. Увеличились и цены на транспорт (+1,4%) на фоне подорожания авиаперевозок и топлива. В то же время неожиданно снизились цены на алкоголь и табак (-1,6%). Создается впечатление, что ограничения на торговлю алкоголем подталкивают розничных продавцов стимулировать спрос за счет более дешевого крепкого алкоголя. Акции также способствовали снижению цен в категории различных товаров и услуг (-1,2%)", - пишет экономист.