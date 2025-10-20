С 1 декабря в Латвии заработает онлайн-сервис для сравнения цен на продукты

Министр подчеркнул, что с будущего года планируется ввести сниженный НДС на определённые продукты питания, что поможет уменьшить цены. По словам Валайниса, в переговорах с отраслью была достигнута договорённость, что снижение налога полностью отразится на стоимости товаров. «Если, например, НДС будет снижен на 9%, то цена на хлеб и молоко уменьшится ровно на ту же величину», — объяснил министр.