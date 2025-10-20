С 1 декабря в Латвии заработает онлайн-сервис для сравнения цен на продукты
Чтобы стимулировать более активную конкуренцию на рынке продовольственных цен, в Латвии готовятся запустить новые инструменты. С 1 декабря начнёт работать онлайн-сервис для сравнения цен, цель которого — повысить ценовую конкуренцию среди товаров из категории «низкая цена», сообщил министр экономики Виктор Валайнис в эфире программы «Rīta Panorāma» на Латвийском телевидении.
В мае Министерство экономики, представители пищевой промышленности и торговые сети подписали меморандум о снижении цен на продукты питания. Один из пунктов документа предусматривает создание цифрового инструмента для сравнения цен, который позволит жителям легко узнавать, где товары дешевле, сообщает LSM.lv.
Министр подчеркнул, что с будущего года планируется ввести сниженный НДС на определённые продукты питания, что поможет уменьшить цены. По словам Валайниса, в переговорах с отраслью была достигнута договорённость, что снижение налога полностью отразится на стоимости товаров. «Если, например, НДС будет снижен на 9%, то цена на хлеб и молоко уменьшится ровно на ту же величину», — объяснил министр.
Если же какой-либо продавец нарушит эти принципы, потребители смогут обратиться в соответствующие надзорные органы, как это уже предусмотрено Законом о запрете недобросовестной коммерческой практики.
Контроль за ценами будет вестись в сотрудничестве с Советом по конкуренции и партнёрами из стран Балтии, чтобы обеспечить честную и прозрачную ценовую политику во всём регионе.