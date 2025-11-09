Европа готовит новый пакет санкций. В этот раз он будет необычный
На фоне потепления отношений США с Беларусью и ослаблением американских санкций против режима Александра Лукашенко Европейский союз наоборот планирует ужесточить свои меры против Беларуси.
Как сообщает DW, в ЕС начали готовить новый, уже 20-й по счету пакет санкций против России. Недавно этот вопрос обсуждали на встрече министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и европейский комиссар по финансовым услугам Мария Луиш Альбукерке.
Литовский политик отметил, что Европа должна усиливать давление не только на Кремль, но и на его союзника в Беларуси. Особенно с учетом "регулярных гибридных атак", которые режим Лукашенко устраивает в отношении своих соседей.
По мнению Вайтекунаса, Евросоюзу следует привести санкции в отношении Беларуси в соответствие с теми, которые введены против России. В свою очередь еврокомиссар Альбукерке сообщила, что подготовка новых мер против Беларуси пока находится на ранней стадии.
"Мы работаем с третьими странами, так как среди них есть такие, которые содействуют обходу санкций", - уточнила она.