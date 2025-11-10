В Мадонском крае построят два дома престарелых нового типа

В рамках проекта будут построены два одноэтажных здания. В каждом здании предусмотрено 16 мест. В домах будут индивидуальные спальни с санузлами, расположенные рядом с общей гостиной и кухней. Для всех жильцов будет обеспечен совместный доступ к террасе и благоустроенной территории вокруг зданий. Будет обеспечена доступность среды как внутри помещений, так и снаружи, включая вход и подъезд с улицы. С учётом особенностей территории были выбраны наиболее оптимальные решения по расположению зданий и благоустройству территории, отмечает самоуправление.