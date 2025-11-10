В Мадонском крае построят два дома престарелых нового типа
В Цесвайне по адресу улица Аугуста Саулиеша, 16, планируется построить два жилых дома для пожилых людей за 4,65 миллиона евро, сообщило местное самоуправление.
Работы осуществляются при поддержке Фонда восстановления ЕС в рамках проекта «Создание нового социального ухода, приближенного к семейной среде, для лиц пенсионного возраста в Мадонском крае».
Цель проекта — перейти от модели институционального долговременного ухода к системе ухода, основанной на проживании в сообществе, и обеспечить доступность социального услуги, приближенной к семейным условиям, позволяя пенсионерам сохранять самостоятельность и обеспечивая возможность работать членам их семей, которые участвуют в уходе.
В рамках проекта будут построены два одноэтажных здания. В каждом здании предусмотрено 16 мест. В домах будут индивидуальные спальни с санузлами, расположенные рядом с общей гостиной и кухней. Для всех жильцов будет обеспечен совместный доступ к террасе и благоустроенной территории вокруг зданий. Будет обеспечена доступность среды как внутри помещений, так и снаружи, включая вход и подъезд с улицы. С учётом особенностей территории были выбраны наиболее оптимальные решения по расположению зданий и благоустройству территории, отмечает самоуправление.
Здания строятся как энергоэффективные, в соответствии с современными строительными требованиями, поэтому предполагается, что коммунальные расходы будут относительно низкими. Наибольшую часть затрат при оказании ухода составит заработная плата персонала. Проект планируется завершить до 30 июня следующего года.
