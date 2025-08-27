В Риге решили построить новые социальные дома на 200 квартир. Названо и место, где они появятся

Предприятие подготовит и подаст заявку на получение финансирования из Европейского фонда регионального развития в рамках проекта «Строительство домов социального жилья». Запрашиваемый объем финансирования составляет 10 млн евро, тогда как общие затраты оцениваются в 15,4 млн евро. Из них 5,4 млн евро обеспечит Rīgas nami из собственных средств. После утверждения заявки окончательное решение о начале строительства примет Рижская дума.