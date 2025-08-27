В Риге решили построить новые социальные дома на 200 квартир. Названо и место, где они появятся
Предприятие самоуправления Rīgas nami в этом году начнет разработку нового проекта строительства социального жилья, в рамках которого в столице может появиться около 200 новых квартир.
Для реализации проекта выбран участок в Риге, в Пурвциемсе — на улице Дзелзавас.
Предприятие подготовит и подаст заявку на получение финансирования из Европейского фонда регионального развития в рамках проекта «Строительство домов социального жилья». Запрашиваемый объем финансирования составляет 10 млн евро, тогда как общие затраты оцениваются в 15,4 млн евро. Из них 5,4 млн евро обеспечит Rīgas nami из собственных средств. После утверждения заявки окончательное решение о начале строительства примет Рижская дума.
По оценкам Департамента жилищных и экологических вопросов, в настоящее время Риге требуется около 1580 квартир в рамках социального жилья.
В данный момент Rīgas nami принадлежит 6071 квартира в 68 жилых домах в Риге и ближайших городах. В собственности компании также находятся 21 объект недвижимости, пригодный для жилой застройки, общей площадью 717 096 квадратных метров.
