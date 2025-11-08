В стране ЕС запретят пользоваться социальными сетями детям до 15 лет
Дания готовится стать первой страной в Европе, которая введет возрастной запрет на использование социальных сетей для детей младше 15 лет. Об этом сообщает DW. При этом в отдельных случаях родители смогут дать согласие на использование соцсетей детьми с 13 лет.
В заявлении властей страны говорится, что они "делают необходимый шаг против ситуации, когда крупные технологические платформы слишком долго имели свободный доступ к жизни и пространству детей".
Многие технологические компании уже вводят возрастные ограничения на своих сервисах, но официальные лица и эксперты признают, что подростки часто обходят эти меры, что делает их в значительной степени неэффективными
Пока не уточняется, какие именно платформы попадут под ограничение, и как власти планируют контролировать соблюдение запрета. По данным мониторинговых сервисов, среди детей в Дании наиболее популярны TikTok, Instagram и YouTube.
Инициатива Дании следует примеру Австралии, где уже в декабре вступит в силу аналогичный закон, запрещающий регистрацию в соцсетях подросткам младше 16 лет. Нарушение этого требования обойдется таким платформам, как TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X (Twitter) и Instagram, в штраф до 50 миллионов австралийских долларов.