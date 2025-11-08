В стране ЕС запретят пользоваться социальными сетями детям до 15 лет

Инициатива Дании следует примеру Австралии, где уже в декабре вступит в силу аналогичный закон, запрещающий регистрацию в соцсетях подросткам младше 16 лет. Нарушение этого требования обойдется таким платформам, как TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X (Twitter) и Instagram, в штраф до 50 миллионов австралийских долларов.