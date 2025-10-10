Стали известны причины, по которым жители Латвии массово уходят из соцсетей

Социальные сети чаще всего перестают использовать люди в возрасте до 39 лет. Среди основных причин называются низкое качество контента, отвлечение внимания от более важных дел и чрезмерная трата времени. Отмечается, что женщины в возрасте от 18 до 39 лет чаще, чем мужчины, подчеркивают негативное влияние социальных сетей на психологическое состояние.