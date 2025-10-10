Стали известны причины, по которым жители Латвии массово уходят из соцсетей
Половина, или 50% пользователей социальных сетей в Латвии за последние три года покинули как минимум одну социальную сеть, свидетельствуют новейшие данные опроса Tele2.
Чаще всего пользователи социальных сетей отказываются от X/Twitter (23%), Snapchat (19%), а также LinkedIn и TikTok (17%).
Социальные сети чаще всего перестают использовать люди в возрасте до 39 лет. Среди основных причин называются низкое качество контента, отвлечение внимания от более важных дел и чрезмерная трата времени. Отмечается, что женщины в возрасте от 18 до 39 лет чаще, чем мужчины, подчеркивают негативное влияние социальных сетей на психологическое состояние.
Результаты опроса показывают, что отказ от использования какой-либо социальной сети приносит ощутимую пользу — каждый второй пользователь отмечает, что у него появилось больше свободного времени и улучшилось самочувствие.
Интересно, что молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще, чем другие возрастные группы, в качестве причины отказа называют низкую активность друзей и знакомых в конкретной социальной сети. В то же время мужчины чаще, чем женщины, прекращают пользоваться Facebook и Instagram.
